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В Роспотребнадзоре не исключили возвращение антиковидных мер

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Александр Патрин/РИА «Новости»

В России в настоящий момент прослеживается рост заболеваемости COVID-19, на фоне чего антиковидные ограничения могут снова начать действовать. Об этом заявили представители Роспотребнадзора на официальном сайте.

«В целом по Российской Федерации наметилась тенденция роста заболеваемости коронавирусом. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — пояснили в надзорном ведомстве.

По информации пресс-службы, вся актуальная информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией будет по-прежнему публиковаться оперштабом.

В феврале стало известно, что в России снимут часть ограничений для посетителей театров, музеев и кафе. В каждом из регионов России действовали разные ограничения, связанные с посещением общественных мест.

Также врач Светлана Божко информировала, что больной штаммом «кентавр» может заразить до 16 человек.

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Коронавирус 2019-nCoV
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