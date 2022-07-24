Белгородская область продлила «желтый» уровень террористической опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что до 8 августа на территории Белгородской области будет действовать «желтый» уровень террористической опасности. По его словам, соответствующий документ был подписан сегодня, 24 июля.

Гладков также призвал всех жителей региона быть внимательными и осторожными, отметив, что все, от кого зависит безопасность людей, — «Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры – выполняют свою работу в полном объеме».

«Нужны ваши бдительность и внимание, поэтому, если вы услышали звук беспилотника или увидели подозрительный предмет, или странное поведение незнакомых людей, сразу обращайтесь в полицию, поселковую администрацию или позвоните по номеру «112», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о продлении желтого уровня террористической опасности в регионе еще на две недели, до 8 августа. По словам Старовойта, в настоящий момент ситуация на границе не позволяет расслабляться, так как обстрелы со стороны Украины продолжаются.