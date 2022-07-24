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Знакомый мужчины, застрелившего бывшую жену в Иркутской области, назвал его «позитивным человеком»

В Железногорске-Илимском Иркутской области мужчина убил бывшую жену, выстрелив три раза ей в лицо, а затем покончил с собой. Как рассказал «Газете.Ru» коллега мужчины Григорий (имя изменено), он был «позитивным, улыбчивым человеком», который легко находил общий язык с людьми.

«Насчет отношений ничего не могу сказать, он не говорил о них никогда. А сам был всегда позитивный, улыбчивый человек. В коллективе со всеми легко находил общий язык. Неконфликтный. Увлекался рыбалкой и охотой. Я даже не могу представить, что случилось, чтобы он пошел на такое преступление. Не замечал за ним проблем с алкоголем. Выпивал, наверное, как и все, но чтобы в запои уходить — такого не было. Оружием особо не увлекался, больше охотиться любил и рыбачить. За 5-7 дней до инцидента я созванивался с ним, он возвращался из отпуска жизнерадостный, отдохнувший... Ничто не предвещало беды», — рассказал он.

В свою очередь, знакомая убитой Ольга (имя изменено) добавила, что бывший муж женщины «бил ее» и она «не раз вызывала полицию и «скорую». Она отметила, что убитая «уже год жила с другим».

Как ранее сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, тело 38-летней женщины с огнестрельным ранением головы было обнаружено в двух километрах от Железногорска-Илимского утром 23 июля.

«Подруга потерпевшей сообщила, что женщину застрелил ее бывший супруг. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве тело мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

Известно также, что мужчина преследовал автомобиль Toyota, в котором ехала бывшая жена. Он несколько раз выстрелил по машине из ружья, обогнал иномарку, заблокировал ей движение, вышел из салона, расстрелял женщину через лобовое стекло, затем скрылся. Возбуждено уголовное дело.

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