В Московской хоральной синагоге оценили перспективы российско-израильских отношений после закрытия агентства «Сохнут»

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что закрытие еврейского агентства «Сохнут» будет иметь серьезные последствия для российско-израильских отношений. Как пояснил «Газете.Ru» директор программ Московской хоральной синагоги Александр Каргин, многие заявления, негативно влияющие на отношения двух стран, Лапид делает в ходе предвыборной гонки. Он также назвал «большой проблемой» тот факт, что испорченные в угоду политическим выгодам отношения Израиля и России потом придется долго восстанавливать.

«Во многом такая ситуация сложилась, поскольку в Израиле идет предвыборная чехарда, и нынешний премьер-министр Яир Лапид занимает критичную по отношению к России позицию и делает много проблемных заявлений, которые ухудшают российско-израильские отношения. Его электорат, лево-либеральный, в основном не очень позитивно относится к России, и его заявления ложатся на хорошую почву. Плюс он считается ярко выраженным прозападным политиком, поэтому это все его повестка. Через три месяца будут выборы. С большой долей вероятности Лапид перестанет быть премьер-министром и им станет Биньямин Нетаньяху, который очень долго до этого был израильским премьером и у которого были очень хорошие отношения с Россией, у него были личные контакты с Путиным, и в принципе, при Нетаньяху мне сложно было представить, чтобы та ситуация, которая есть, сложилась. Большая проблема, что сейчас в угоду политическим выгодам отношения между странами во многом с подачи господина Лапида могут испортиться, а потом долго и сложно будут восстанавливаться», — сказал он.

По словам Каргина, уход агентства не повлияет на процесс репатриации, поскольку «Сохнут» является лишь посредником между российскими евреями и израильскими структурами. Он отметил, что люди смогут и дальше проходить проверки в консульстве и уезжать.

«Закрытие «Сохнута» мало повлияет на репатриацию, скорее всего, никак не повлияет. Дело в том, что «Сохнут» является организацией-посредником между российскими евреями, которые хотят переехать в Израиль, и какими-то израильскими структурами, которые представляют какие-то программы по адаптации в Израиле, обучению и так далее. Посредник этот не всегда является эффективным. Я знаю очень много репатриантов, уехавших в Израиль, и мало от кого я слышал хорошие отзывы о «Сохнуте». Есть очень много нареканий в работе этой организации, что там много бардака, много проблем. Это не значит, что то, что «Сохнут» закрывается — это хорошо или плохо. Но на сам процесс репатриации это не повлияет. Люди точно так же смогут покупать билеты, приходить в консульство, проходить проверку, уезжать в Израиль и там уже абсорбироваться», — пояснил он.

Каргин добавил, что закрытие «Сохнута» не скажется и на работе еврейской общины, но, в то же время, это будет являться сигналом об ухудшении российско-израильских отношений.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид в ходе межведомственного совещания отметил, что отношения с Россией важны для Израиля. По его словам, большая еврейская община, проживающая на территории РФ, важна и затрагивается в ходе всех дипломатических контактов с администрацией в Москве, поэтому «закрытие офисов Еврейского агентства стало бы серьезным событием, которое повлияет на отношения».

Накануне стало известно, что Басманный суд Москвы в конце июля рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции России о закрытии «Сохнута».