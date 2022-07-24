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В Госдуме захотели переименовать Киевский вокзал в Москве

Депутат Госдумы Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Москве в Брянский

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Москве. Об этом сообщает издание «Подъем».

По мнению парламентария, это должно быть ответом на переименование Московского проспекта в Киеве.

«Необходимо рассмотреть возможность возврата исторического названия Киевского вокзала — Брянский вокзал», — заявил он.

Власов также указал, что в понедельник, 25 июля, направит соответствующее обращение мэру Москвы Сергею Собянину.

В 2016 г. Киевский горсовет переименовал Московский проспект в честь Степана Бандеры, сославшись на закон о декоммунизации. В 2019 году Власов в ответ первый раз заявил, что Киевский вокзал следует переименовать. Он носил название «Брянский» до 1934 года.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что в Одессе будут переименованы улицы, названия которых связаны с Россией. Он уточнил, что речь идет о названиях городских улиц, никак не связанных с историей Одессы. По словам мэра, такие улицы, как Новомосковская, Бородинская, Воронежская, Курская, Чапаева и другие должны быть переименованы.

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