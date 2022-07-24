МЧС РФ: уровень воды в реках Сочи нормализовался

В МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что в Сочи нормализовался уровень воды в реках. Об этом сообщили РИА «Новости».

Сейчас муниципальные службы устраняют последствия стихии с помощью специальной техники: улицы очищают от ила и камней, расчищают ливневые стоки, распиливают аварийные деревья.

«Всего к ликвидации последствий привлечено более 460 человек и 50 единиц техники», — добавили в ведомстве.

Ранее власти Сочи объявили режим ЧС по всему городу из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, данная мера дает городским властям еще один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим от стихии.

Как сообщил чиновник, Сочи за прошедшие три дня пострадал из-за ливней. Он назвал ситуацию очень серьезной. Он также указал, что в настоящее время в городе осуществляются аварийно-восстановительные работы.

До этого в Сочи ввели режим ЧС на улице Цюрупы, где ночью из-за схода селя разрушилась подпорная стена.