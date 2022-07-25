Глава МИД Греции Дендиас: подъем национализма в Турции может охватить всю страну

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что подъем национализма в Турции может охватить все турецкое общество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Катимерини».

Дендиас прокомментировал недавно показанную лидером турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели карту, на которой греческие острова в Эгейском море, включая Крит, изображены как турецкие.

«Министерство иностранных дел и, конечно же, премьер-министр [Греции Кириакос Мицотакис. — «Газета.Ru»] уже высказались по поводу карты Бахчели. При других обстоятельствах мы назвали бы такое событие образным или забавным. Но в контексте преобладающей атмосферы это становится тревожным и опасным, особенно исходящим от партнера по [турецкой. — «Газета.Ru»] правительственной коалиции», — прокомментировал ситуацию с картой глава греческого МИДа.

По словам Дендиаса, в Турции наблюдается эскалация националистической риторики в отношении Греции. По оценкам греческих экспертов, эта риторика переплетается с надвигающейся поляризацией внутри Турции в преддверии выборов 2023 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в умышленном нарушении Лозаннского мирного договора.