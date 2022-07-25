Экс-руководителей Следственного департамента МВД подвергли дополнительному допросу

Российский Следственный комитет дополнительно допросил бывших руководителей Следственного департамента МВД России Александра Бирюкова и Александра Краковского по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Следователи провели следственные действия в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и дополнительно допросили генералов Бирюкова и Краковского, а также Александра Брянцева», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что срок следствия по делу продлен до сентября.

В 2020 году генералов МВД Александра Краковского, Александра Бирюкова и Александра Брянцева арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в Басманном суде. По версии следствия, задержанные помогали фигуранту дела о мошенничестве в крупном размере Альберту Худояну добиться перевода на домашний арест. Кроме этого, сотрудники МВД вернули ему конфискованные земли стоимостью около 2,2 млрд рублей, в хищении которых его и обвинили.