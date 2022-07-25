Два человека погибли в результате стрельбы в Лос-Анджелесе

Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате стрельбы в парке Лос-Анджелеса, где проходило автомобильное шоу. Об этом сообщает телеканал NBC.

Ранее сообщалось лишь о семи пострадавших.

Капитан полиции Лос-Анджелеса Келли Муниз в ходе пресс-конференции заявил, что стрелявших могло быть несколько. По предварительным данным, огонь могли открыть из-за споров между двумя группами. Подозреваемые пока не задержаны.

Муниз рассказал, что во время обысков было найдено оружие.

Отмечается, что четверо из семи раненых госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшим от 3 до 54 лет.

18 июля два человека погибли при стрельбе в торговом центре Greenwood Park неподалеку от Индианаполиса, штат Индиана. Еще три человека получили ранения. Отмечалось, что одним из погибших являлся человек, который, предположительно, начал стрельбу.