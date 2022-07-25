ФСБ заявила о связи расследователя Bellingcat* Грозева c попыткой угона самолетов РФ

ФСБ России заявила, что главный расследователь издания Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Христо Грозев участвовал в сорванной операции Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС РФ, передает РИА «Новости».

Как пишет агентство, на телеканале «Россия 24» вышел сюжет о срыве планов разведки Украины, в ходе которого был показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции.

По данным ФСБ, расследователь издания через своего координатора нашел двух девушек-курьеров. Они встретили на вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который привез аванс в размере $4 тыс. для якобы согласившегося на угон российского летчика, утверждается в сюжете.

Как заявил в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ, о причастности Христо Грозева к британской внешней разведке MI6 российским спецслужбам известно не только из его заявлений.

Он также добавил, украинская разведка в последнее время перестала скрывать свою связь со спецслужбами западных стран.

25 июля ФСБ РФ сообщила, что вскрыла и пресекла операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, курируемую спецслужбами НАТО, по угону боевых самолетов ВКС России. По данным ведомства, украинская разведка предлагала до $2 млн за угнанный самолет ВКС России. Там также пояснили, что украинская спецслужба рассматривала возможность угона российского боевого самолета Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.