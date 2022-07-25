Девятилетний сын спас мать, сделав ей искусственное дыхание

Девятилетний школьник из Китая спас свою мать, попавшую в ДТП, пишет Asia One. Ребенок сделал ей искусственное дыхание и попытался помочь еще до приезда медиков.

По данным СМИ, китаянка ехала на электрическом велосипеде за сыном, когда ее сбила машина. Женщина получила тяжелые травмы и потеряла сознание. Пока очевидцы инцидента пытались помочь пострадавшей, к ней прибежал сам мальчик.

Увидев мать без сознания, он начал делать ей сердечно-легочную реанимацию, а потом прикрыл зонтом от солнца и стал ждать медиков. По словам водителя скорой помощи, женщина пришла в себя по дороге в больницу.

Отец школьника рассказал, что действия сына его удивили — мальчика никто не учил оказывать первую помощь.

«Он узнал об этом по телевизору», — добавил мужчина.

Пострадавшая женщина все еще продолжает лечение, а пользователи соцсетей похвалили ребенка, что он не растерялся в нужный момент.

Ранее мужчина поймал ребенка, выпавшего из окна пятого этажа.