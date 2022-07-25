Инфекционист раскрыл долю заразившихся подвидом штамма коронавируса «кентавр» в Москве

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что доля заболевших новым подвидом штамма коронавируса «кентавр» в Москве незначительная. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в основном в столице циркулируют подвиды «омикрон»-штамма BA.4 и BA.5.

19 июля подвариант BA.2.75 «омикрон»-штамма коронавируса, названный «кентавром», впервые выявили в России. В Роспотребнадзоре заявляли, что заболевание протекает у пяти пациентов в легкой форме, они не госпитализированы. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что официальных данных о том, что подвид COVID-19 «кентавр» более заразен, пока нет.

При этом врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко сообщила, что инфицированный «кентавром» способен заразить до 16 человек.