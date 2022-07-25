Филиппинец взял с собой в отпуск подушку с лицом жены и рассмешил соцсети

Житель Филиппин взял с собой в отпуск подушку с лицом жены, пишет NDTV. По словам мужчины, супруга заболела и не смогла поехать с ним, и таким образом он хотел ее поддержать.

Как рассказал Раймонд Фортунадо, они с женой Джоанной давно планировали слетать отдохнуть, но в последний момент женщина заболела. Несмотря на это, мужчина не стал отменять поездку и нашел способ, как выйти из этой ситуации. Он сделал подушку с лицом супруги и пообещал, что будет с ней везде ходить.

Раймонд выполнил свое обещание и фотографировался с подушкой даже во время дайвинга, шоппинга и на завтраке в отеле. После того, как Фортунадо опубликовал снимки в соцсетях, комментаторы позавидовали, что у Джоанны такой креативный супруг.

«Смеюсь до слез, это очень мило», — писали люди.

Ранее дальнобойщик рассказал, что возит с собой парализованную жену, потому что о ней некому заботиться.