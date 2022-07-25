СК завершил расследование дела Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете в Перми. Об этом сообщает ТАСС.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Перми Тимура Бекмансурова», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что он обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении чужого имущества.

Уголовное дело было направлено в прокуратуру для решения вопроса о передаче в суд.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест Бекмансурова до 20 августа.

20 сентября 2021 года 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате при нападении были убиты шесть человек, свыше 40 человек пострадали.

Молодой человек решил напасть на вуз после того, как убедился, что на территорию возможно пронести оружие. Из протокола допроса следует, что при покупке оружия обвиняемый преследовал две цели — устроить массовое убийство, а затем совершить суицид.