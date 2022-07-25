В США cтая питбулей насмерть загрызла пожилого мужчину, когда тот шел в магазин, пишет New York Post.

Полицейские задержали владельца питбулей — 47-летнего жителя Техаса Сэмюэла Картрайта. Мужчине предъявили обвинение в нападении собак со смертельным исходом, что по законам США является тяжким преступлением второй степени. По словам офицеров, погибший 71-летний Фредди Гарсия не провоцировал псов.

«Собаки напали на него без всякой причины», — прокомментировал шериф Эрик Фэган.

В полиции добавили, что напавшие собаки изолированы от общества и не представляют угрозы для людей. Родственники погибшего до сих пор не верят, что Фредди больше нет.

«Он был полон жизни, ему нравилось танцевать, петь, он был очень радостным», — рассказала внучка Гарсии.

На данный момент Картрайт находится под стражей в окружной тюрьме и ждет оглашения приговора.

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