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Монахиня испортила фотосессию двум моделям из-за поцелуя

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notyetmag/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Италии монахиня испортила фотосессию двум целующимся на улице девушкам, пишет Comic Sands.

Итальянские модели Серена де Феррари и Кишан Уилсон устроили фотосессию в Неаполе для модного журнала, когда мимо них проходила пожилая монахиня. Женщине не понравилось, что девушки целовались в кадре, и она кинулась к ним.

«Что вы делаете? Это работа дьявола», — возмущалась монахиня.

Затем она повернулась к собравшимся людям и раскритиковала однополые отношения. Сами модели в этот момент улыбались и не понимали, что вообще происходит.

«Мы были ошеломлены, мы думали, это какая-то шутка», — рассказала Роберта Масталия, визажист, присутствовавшая на съемке.

После того, как об этой истории узнали пользователи соцсетей, они признались, что действия монахини их тоже рассмешили. Но, по мнению людей, не стоит злиться на пожилую женщину.

Ранее 118-летняя монахиня, выпивающая по бокалу вина в день, стала старейшим человеком на земле.

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