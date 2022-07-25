В ЛНР сообщили о переходе стационарной телефонной связи на российскую нумерацию

Глава Луганской народной республики (ЛНР) объявил, что стационарная связь ЛНР с понедельника, 25 июля, переходит на российскую нумерацию +7. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Пасечника, такое решение наглядно демонстрирует «единение» ЛНР с Россией.

Он также напомнил, что в День радио, 7 мая, в республике перевели мобильную связь на российскую нумерацию.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Минцифры РФ писала, что российские операторы согласились снизить цены на связь в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области и Запорожье до уровня внутрироссийских.

До этого секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область и освобожденные территории Донецкой и Луганской народных республик войдут в состав России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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