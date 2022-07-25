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В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности

Глава Крыма Аксенов продлил «желтый» уровень террористической угрозы до 9 августа

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале объявил о продлении «желтого» уровня террористической опасности на территории ряда муниципалитетов и на объектах республики до 9 августа.

«В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 25 июля 2022 года до 20:00 9 августа 2022 года на территории ряда муниципалитетов и на объектах республики будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», — написал он.

Высокий уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов, а также на объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики и государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

«Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей обеспечивается правоохранительными органами и силовыми структурами. В регионе сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется органами власти всех уровней», — заключил Аксенов.

Ранее сообщалось, что Белгородская область продлила «желтый» уровень террористической опасности до 8 августа.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также объявил о продлении желтого уровня террористической опасности в регионе до 8 августа.

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