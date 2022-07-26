Умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина

Журналистка и писательница Татьяна Москвина скончалась в больнице Санкт-Петербурга после операции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее мужа Сергея Шолохова.

«Сегодня в больнице св. Георгия умерла после операции моя жена Татьяна Владимировна Москвина», — написал он.

Татьяна Москвина — российская писательница, театральный и кинокритик, публицистка, актриса, одна из создателей объединения журналистов «Петербургская линия». Главный редактор журнала «Время культуры. Петербург».

Была ведущей телепрограмм: «Артэкспресс», «Спешите видеть» (РТР-Петербург, 2000—2003), «А смысл?» (СТО, Санкт-Петербург, 2004—2005).

Ведущая радиопрограмм: «Русские сказки», «Главный вопрос», «Особое мнение» («Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге, 2000—2004). С 1999 по 2011 год вела свою колонку в ежемесячном журнале Pulse.

C 2006 года — заведующая отделом культуры газеты «Аргументы недели». С 2008 — обозреватель «Радио России — Культура», программа «Москвинские новости».