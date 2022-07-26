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Вирусолог Альтштейн: пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19 будет через месяц

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что пик нынешнего подъема заболеваемости COVID-19 будет приблизительно через месяц. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он (вариант «омикрона» BA.5) дал подъем по всему миру, во многих странах. Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться», — рассказал Альтштейн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле, несмотря на снятие антиковидных ограничений в России, продолжают сохранять меры предосторожности. Об этом он сообщил на брифинге журналистам, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле к встрече с новым вариантом коронавируса «кентавр».

До этого врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта Coronavirus-Control.ru Светлана Божко заявила, что инфицированный новым вариантом коронавируса «кентавр» способен заразить до 16 человек.

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