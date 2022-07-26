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Исследование показало, что сон днем связан с высоким кровяным давлением и инсультом

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Люди, которые часто дремлют в течение дня, имеют больше шансов на развитие высокого кровяного давления и инсульта. Об этом пишет CNN со ссылкой на новое крупное исследование.

«Это может быть связано с тем, что, хотя сон сам по себе не вреден, многие люди, которые дремлют днем, делают это из-за плохого или недостаточного ночного сна. Плохой ночной сон связан с ухудшением здоровья, и дневного сна недостаточно, чтобы компенсировать это», — говорится в заявлении клинического психолога Майкла Гранднера. Он руководит клиникой поведенческой медицины сна в Медицинском центре Университета Баннера в Тусоне, штат Аризона.

Участники исследования, которые обычно спали в течение дня, имели на 12% больше шансов развить высокое кровяное давление с течением времени и на 24% больше шансов получить инсульт по сравнению с людьми, которые не имели привычку спать днем.

Если человек был моложе 60 лет, дневной сон повышал риск развития высокого кровяного давления на 20% по сравнению с людьми, которые никогда или редко спят днем. Такие результаты приведены в научной статье в журнале Американской кардиологической ассоциации Hypertension.

Она недавно добавила продолжительность сна в качестве одного из восьми основных показателей оптимального здоровья сердца и мозга.

Результаты остались верными даже после того, как исследователи исключили людей с высоким риском гипертонии, например, с диабетом 2 типа, высоким кровяным давлением, высоким уровнем холестерина, нарушениями сна и теми, кто работал в ночную смену.

«Результаты показывают, что дневной сон увеличивает частоту гипертонии и инсульта после корректировки или учета многих переменных, которые, как известно, связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта», — сказала доктор Филлис Зи, директор Центра циркадной медицины и медицины сна в Северо-Западном университете.

«С клинической точки зрения, я думаю, это подчеркивает важность того, чтобы медицинские работники регулярно спрашивали пациентов о дневном сне и чрезмерной дневной сонливости, а также оценивали другие сопутствующие состояния, чтобы потенциально снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — прокомментировали исследователи.

В исследовании принимали участие 360 000 участников.

Ранее сообщалось, что хроническая бессонница — самая частая проблема пациентов, которые не могут восстановиться во время сна. Майер-терапевт Ольга Парфенова, врач оздоровительного и спа-центра здоровья Verba Mayr рассказала, как грамотно диагностировать нарушения сна и какие методы лечения существуют.

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