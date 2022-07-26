Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Суарес... 09:37
В Иране появится российская платежная система «МИР» 09:34
Инженеры сделали из мертвых пауков роботов для ловки... 09:34
Захарова заявила, что Запад поставил Украину в рабскую... 09:33
Apple намерена кардинально изменить дизайн компьютера iMac 09:30
Представители США провели встречу с талибами* в Ташкенте 09:28
Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил Дембеле... 09:28
Президент Украины Зеленский просит Раду согласовать на пост... 09:15
SCMP: Китай введет бесполетную зону над Тайванем, если Пелоси... 09:15
«Ъ» сообщил, что в больницах России кончился... 09:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Власти Изюма: более двух тысяч жителей принимают участие в восстановлении города

close
100%
Marko Djurica/Reuters

Глава администрации Изюмского района Владислав Соколов заявил, что более двух тысяч жителей Изюма Харьковской области в составе организаций принимают участие в работах по восстановлению города. Об этом сообщает ТАСС.

«Если в марте у нас было пять-десять человек, то сейчас только в организациях, которые задействованы в восстановлении города, работают уже больше двух тысяч человек. При этом они работают добровольно, не за зарплату», — рассказал Соколов.

Он подчеркнул, что зима «не за горами, и нам ждать нельзя». Он выразил надежду, что городу окажут помощь в том, что самостоятельно сделать на месте не получается из-за отсутствия техники и специалистов.

Ранее Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин заявил, что специалисты приступили к работам по восстановлению недавно освобожденных территорий Луганской народной республики (ЛНР).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+