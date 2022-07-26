Власти Изюма: более двух тысяч жителей принимают участие в восстановлении города

Глава администрации Изюмского района Владислав Соколов заявил, что более двух тысяч жителей Изюма Харьковской области в составе организаций принимают участие в работах по восстановлению города. Об этом сообщает ТАСС.

«Если в марте у нас было пять-десять человек, то сейчас только в организациях, которые задействованы в восстановлении города, работают уже больше двух тысяч человек. При этом они работают добровольно, не за зарплату», — рассказал Соколов.

Он подчеркнул, что зима «не за горами, и нам ждать нельзя». Он выразил надежду, что городу окажут помощь в том, что самостоятельно сделать на месте не получается из-за отсутствия техники и специалистов.

Ранее Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин заявил, что специалисты приступили к работам по восстановлению недавно освобожденных территорий Луганской народной республики (ЛНР).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.