Новосибирскому проекту Сбера по подготовке IT-специалистов «Школа 21» исполнился год

Новосибирский кампус «Школы 21» — образовательного проекта Сбера по программированию — отмечает день рождения. За год работы «Школы 21» в Новосибирске более 2200 человек приняли участие в отборочных интенсивах, 700 из них стали участниками основного обучения. А осенью, как сообщает пресс-служба Сбера, будет запущена еще одна волна основного обучения, и число учеников школы составит более 1000 человек.

«Школа 21» в Новосибирске — это первый кампус, запущенный на базе технологической компании 2ГИС. Проект позволяет жителям Сибирского федерального округа и ближайших стран СНГ получать практические знания в IТ-сфере, а компаниям — восполнять нехватку специалистов. Кампус занимает несколько этажей в здании головного офиса 2ГИС, что помогает участникам проникнуться атмосферой современной IТ-компании.

Более 25% участников проекта приехали из других субъектов страны. Для них в кампусе есть бесплатное общежитие. Вскоре обучающиеся начнут выходить на первые стажировки, около 130 трудоустроятся в 2023 году, отмечают в Сбере.

По словам директора центра индустрии образования Сбербанка Натальи Журавлевой, «Школа 21» готовит квалифицированные кадры для цифровой экономики в регионах страны. Результаты работы, показанные школой за четыре года, говорят о заинтересованности в IТ-образовании и востребованности выпускников на рынке труда.

«Это уникальный образовательный центр. Сегодня в «Школе 21» можно получить знания и профессию, отвечающие всем запросам современного инновационного мира. Благодаря уникальной методике «равный равному», без лекций и расписаний учащиеся могут получать новую профессию, развивать навыки в удобном для себя графике обучения, — подчеркивает Журавлева.

Компания 2ГИС активно принимает участие в образовательном процессе сообщества «Школы 21», проводя тренинги, карьерные консультации и хакатоны.

«Ребята понимают, как строится работа команд и взаимоотношения в коллективе, проникаются корпоративной культурой. Обучение максимально ориентировано на практику и самостоятельный поиск решений», — говорит директор по персоналу 2ГИС Екатерина Шахова.

«Открытие третьего в России кампуса «Школы 21» было логичным продолжением нашей работы в Сибири. За прошедший год мы увидели огромный интерес к обучению. Благодаря инновационным подходам выпускники программ «Школы 21» становятся разносторонними специалистами, стажируются и работают в ведущих технологических компаниях страны», — отмечает председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.