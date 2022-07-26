Испанца госпитализировали с кровотечением из глаз, вызванным опасной болезнью

В Испании мужчину положили в больницу с кровотечением из глаз, пишет LADBible. Всему виной редкий вирус, который, по словам врачей, убивает одного из трех заболевших.

Как рассказали медики, у мужчины диагностирована конго-крымская геморрагическая лихорадка, которая передается с укусом некоторых клещей. Как правило, заболевание имеет высокий уровень смертности и характеризуется красными, налитыми кровью глазами, покрасневшим лицом и горлом.

На четвертый день болезни у пациента начинаются неконтролируемые кровотечения, которые длятся до двух недель. Другие симптомы заболевания: рвота, высокая температура, боли в спине, в суставах, в желудке и мигрень.

Сообщается, что испанец находится в стабильном состоянии, несмотря на клиническую тяжесть общей картины. Однако врачи пока не спешат давать прогнозов.

Ранее биолог рассказал о запахе, который отпугнет клещей.