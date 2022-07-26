В Британии белка активировала сигнализацию в магазине

В Британии белка украла орехи из магазина и активировала сигнализацию, пишет издание UPI

После того, как полицейским из Норфолка поступил сигнал тревоги, офицеры отправились в магазин, чтобы поймать вора. Осмотрев помещение, они не нашли там посторонних людей, зато поняли, кто стал причиной беспокойства. Оказалось, в закрытый супермаркет пробралась белка, решившая перекусить.

Животное начало таскать орехи и корм для птиц, активировав сигнализацию. В полиции сообщили, что задержать «преступника» не удалось — тот скрылся, как только заметил людей. В магазине пока не дали комментариев по поводу инцидента и не сообщили сумму ущерба от действий белки.

Ранее в Уэльсе агрессивная белка покусала 18 человек и напугала жителей города, которым было страшно выходить на улицу.