Делегация Киргизии посетила ряд ключевых объектов Сбера

Сбер посетила делегация Киргизской Республики во главе с председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым. Визит состоялся по приглашению президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Делегация осмотрела новую штаб-квартиру компании на Кутузовском проспекте, посетила СберУниверситет, Хорошколу, «Школу 21», Центр кибербезопасности, а также Центр обработки данных в Сколково.

Как сообщает пресс-служба банка, представители Сбера продемонстрировали гостям новейшие разработки компании. Стороны обсудили перспективы развития взаимного сотрудничества.