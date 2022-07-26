Родившийся мутант с головой обезьяны и телом кошки напугал людей

На Филиппинах родился котенок с головой обезьяны, пишет Mirror. По словам местных жителей, появление такого мутанта — плохой знак.

Кошка Майкла Северино должна была окотиться, но вместо котят родила непонятное существо с головой обезьяны. Соседи мужчины считают, что мутант — воплощение злого духа энканто, сошедшего на их деревню.

По местным приданиям, энканто оказывают негативное воздействие на здоровье людей и забирают у них удачу.

«Говорят, это к несчастью, потому что котенок проклят», — прокомментировал Майкл.

Возможно, более вероятной причиной появления мутанта является возраст родившей кошки, которой, как сообщается, около восьми лет. Хозяин животного рассказал, что планирует законсервировать его в банке со спиртом.

«Ветеринары говорят, маме котенка восемь лет, и она недоедала», — добавил Северино.

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