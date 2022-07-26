Рыба-парусник выпрыгнула из воды и ударила американку в пах

В США рыба-парусник выпрыгнула из воды и ударила острым шипом женщину в пах, пишет Independent. Американка была госпитализирована, но отделалась легкими травмами.

По данным СМИ, инцидент произошел у берегов Флориды во время рыбалки. 73-летняя Кэтрин Перкинс стояла на катере, фотографируя двух друзей, пытавшихся выудить 50-килограммовую рыбу-парусника, клюнувшую на крючок. В какой-то момент улов выпрыгнул из воды и вонзился острым шипом в пах женщине.

Кэтрин была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь. По словам врачей, пациентка не успела среагировать на внезапную атаку рыбы. Как рассказали специалисты, парусники — самые быстрые обитатели океана, способные развивать скорость до 109 км в час.

Ранее 16-летний подросток отбился от вцепившейся в него акулы. По его словам, он катался на серфе, когда на него напала двухметровая рыба.