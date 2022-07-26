Британец убил свою жену через несколько часов после свадьбы

В Англии муж убил жену через несколько часов после свадьбы, пишет Daily Mail. Незадолго до этого женщина пожаловалась подруге, что ее пугает поведение супруга.

По данным СМИ, 45-летний Томас Натт убил 52-летнюю Дону Уокер, с которой встречался с 2012 года, расчленил ее тело, разложил останки по чемоданам и выбросил в кусты. После этого британец сам заявил в полицию, сообщив, что его жена пропала. Однако в ходе поисков офицеры заподозрили самого мужчину, и тот признался в содеянном под давлением улик.

Томас рассказал, что действительно убил жену, но сделал это непредумышленно в ходе ссоры. Однако полицейским известно, что Натт уже избивал супругу в 2015 году, так что следователи не верят, что произошла трагическая случайность.

«Он знал, что она мертва, прекрасно знал, где находится ее тело, и что он сильно ударил ее по лицу, а потом задушил», — заявил прокурор.

На данный момент Томас находится под стражей и ожидает приговор суда.

Ранее мужчина убил бывшую жену после того, как она рассказала о проблемах в отношениях в TikTok.