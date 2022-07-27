В России могут заменить генпланы на мастер-планы

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин заявил, что в осеннюю сессию в Госдуму могут внести законопроект, предполагающий закрепление в Градостроительном кодексе России понятие мастер-плана, а в будущем подобные документы могут заменить собой генпланы городов в стране, передает РИА «Новости».

«Это мировая тенденция, и мы не изобретаем велосипед», – сказал он.

По словам чиновника, российским городам необходим верхнеуровневый документ, который давал бы направление развития города, агломерации, территорий, региона.

Он отметил, мастер-планы отличаются от генпланов своей гибкостью, они дают векторы для разного использования потенциала территорий, а не просто ограничивают их жестким функционалом.

Также Ломакин указал, что введение мастер-плана в Градостроительный кодекс сделает разработку такого документа обязательной для всех городов в РФ, но, вероятно, будет предусмотрен переходный период, когда генпланы и мастер-планы будут существовать одновременно.

«Мы сейчас с профессиональным сообществом обсуждаем все подходы к тому, что должен содержать подобный документ. Это непростая работа, но мы видим заинтересованность от большинства регионов в мастер-планах. После того как их понятие будет закреплено на законодательном уровне, мы будем проводить образовательные семинары по их подготовке, а также в ручном режиме заниматься их внедрением и разработкой, по аналогии с работой по комплексному развитию территорий», – добавил замглавы Минстроя.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести ГОСТ для частных домов.