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Павел Чиков: главу СК по Пензенской области наказали за дело об уклонении от мобилизации

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Юрист, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что глава управления СКР по Пензенской области привлечен к дисциплинарной ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела об уклонении от призыва по мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Постановление о возбуждении дела по статье 328 УК в отношении пензенца Максима Моисеева было отменено заместителем прокурора области», — сообщил он.

Моисеев намерен обратиться в суд с иском о реабилитации, отметил Чиков.

Ранее Чиков сообщил, что прокуратура отменила постановление о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Павел Чиков.

По его словам, прокуратура Пензенской области признала незаконным решение о возбуждении дела, а подозреваемый получил право на реабилитацию и компенсацию ущерба, который был причинен задержанием на 48 часов.

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