Акция протеста против официальной политики Италии в отношении Украины и антироссийских санкций прошла в Генуе на севере страны, сообщила в Telegram местная общественная ассоциация Libera Piazza Genova.

Отмечается, что митинг стартовал на городской центральной площади под лозунгом «Свобода народам. Освободить Италию от господства США и ЕС». Участники акции вышли под флагами России, Белоруссии и ДНР.

Также собравшиеся почтили память двух уроженцев Италии, которые погибли в Донбассе во время боевых действий против ВСУ: 28-летнего уроженца Сардинии Путцолу, который в качестве добровольца участвовал в боевых действиях на стороне ДНР, до этого в конце марта в ДНР погиб 46-летний итальянский доброволец Онгаро, который с 2015 года служил в Народной милиции.

«Генуя помнит. Эди Онгаро и Элия Путцолу, мученики за свободу народов» — такой транспарант разместили организаторы манифестации.

Ранее новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила о готовности тесно сотрудничать с НАТО.