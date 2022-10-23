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В Москве в воскресенье ожидается до +8°С

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и области в воскресенье, 23 октября, будет до +8°С. В регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, следует из данных Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4...+6°С. Ожидается западный, южный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +3...+5°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст., а ночью — 750 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что на следующей неделе в Москве и Подмосковье осадков не будет, но в ночное время суток продолжатся заморозки.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные осадки прогнозируются в ряде регионов страны.

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