В Подмосковье шестилетнюю девочку забрали от мамы и тети, которые издевались над ней

В Орехово-Зуево возбудили уголовное тело об истязании шестилетнего ребенка, сообщает СУ СК по Московской области в официальном Telegram-канале.

В социальных сетях распространилось видео, на котором показано, что мама и тетя издеваются над шестилетней девочкой. Они оскорбляют ее и прижимают к кровати.

Соседи семьи утверждают, что женщины и отец ребенка постоянно находятся в состоянии алкогольного опьянения. Они часто слышат, что взрослые издеваются над девочкой. Соседи обращались в различные инстанции, которые не могли решить проблему, поэтому они решили опубликовать видео в социальных сетях.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Уточняется, что ребенка забрали из семьи и передали под предварительную опеку бабушке.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области житель Кстово на протяжении трех лет истязал свою приемную дочь: заставлял ее есть мыло и отрезал ей фалангу пальца.