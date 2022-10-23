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В районе крушения Су-30 в Иркутске ввели режим ЧС

Режим ЧС был введен на территории Ленинского округа Иркутска, где разбился истребитель Су-30. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Мэр города Иркутска Руслан Болотов с 20.00 ввел на территории Ленинского округа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в результате авиационного происшествия», — говорится в сообщении.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее сообщал, что электроснабжение жилых домов в районе падения истребителя восстановлено.

Днем 23 октября самолет Су-30 упал в жилом секторе Иркутска в ходе испытательного полета. В результате погибли два пилота самолета. На месте ЧП начался пожар площадью 200 квадратных метров, который позднее был ликвидирован.

Губернатор Иркутской области пообещал, что две семьи, пострадавшие от падения истребителя, получат по 100 тысяч рублей.

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