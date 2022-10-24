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Администрация Ровненской области Украины объявила о плановых веерных отключениях

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Depositphotos

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что 24 октября в двух районах украинского региона вводят плановые веерные отключения.

«Понедельник, 24 октября, приблизительное время отключения с 07:43 до 14:00», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что отключаться электричество будет в девяти общинах Вараского и Сарненского районов.

Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины 10 октября, спустя два дня после того, как был совершен подрыв Крымского моста. 22 октября были произведены новые масштабные обстрелы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти продолжают ликвидировать последствия российских ударов. По его словам, только за 22 октября пострадали Волынская, Одесская, Хмельницкая, Кировоградская, Днепропетровская, Ровненская, Запорожская и другие области.

23 октября национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» сообщила об ограничении предоставления электричества жителям Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Операция на Украине
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