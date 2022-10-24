Главе СК РФ Бастрыкину доложат о высказываниях журналиста Красовского об украинских детях

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о заявлениях журналиста Антона Красовского в отношении украинских детей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

Руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире российского телеканала. Отмечается, что в соцсети один из читателей попросил Бастрыкина проверить «резкие заявления» журналиста.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что журналист Антон Красовский уволен после «омерзительных» призывов топить русскоязычных украинских детей. Главред RT подчеркнула, что «сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей». Она отметила, что ни она сама, ни другие сотрудники телеканала не могут позволить себе, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то из них способен разделять подобную дичь».

Впоследствии Красовский извинился за свое заявление.