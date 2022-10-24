В Москве осудят троих членов «Свидетелей Иеговы»*

В Москве трое россиян 45, 50 и 58 лет обвиняются в организации деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного управления Следственного комитета.

По версии следователей, в период с сентября 2017 года по апрель 2020 года обвиняемые создали отделение религиозной организации на юго-западе Москвы. Мужчины проводили конспиративные сборы и собрания, а также изучали религиозную литературу вместе с последователями. Также россияне собирали средства с членов организации и расходовали их на нужды своего движения.

Подозреваемые были задержаны при поддержке Росгвардии. В ходе обыска были изъяты электронные носители и компьютерная техника. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

Ранее стало известно, что в Севастополе и Евпатории задержаны участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России).