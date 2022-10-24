Россиянке выбили зуб во время драки возле бара в Москве

Пять человек устроили драку возле бара в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром 22 октября 2022 года рядом с баром «Вокруг света», расположенным на Третьяковском проезде. В ходе потасовки одной женщине выбили зуб.

На место происшествия прибыли сотрудники МВД, которые задержали троих участников драки. В отношении мужчин составили административные протоколы. В настоящий момент они находятся в отделении полиции.

Ранее стало известно, что в Норильске мужчина жестоко избил подругу из-за поврежденного автомобиля.