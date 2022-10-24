В Дании искусственный интеллект возглавил политическую партию, пишет Oddity Central.

Партия, которая получила название Синтетическая, была основана в мае коллективом художников. Возглавляет партию ИИ, запрограммированный на политике всех датских партий с 1970-х годов, которые никогда не получали места в парламенте.

Cинтетическая партия, предлагает установить универсальный базовый доход в размере $13700 в месяц и создать в правительстве совместный сектора интернета и IT, который не уступает другим государственным учреждения — все это решения искусственного интеллекта, которого зовут Лидер Ларс.

Правда, партия в настоящее время имеет только 11 подписей из 20000, необходимых для участия в ноябрьских выборах, поэтому она, скорее всего, не пройдет отбор.

Ранее соцсети напугало видео, в котором ИИ показал дальнейшую эволюцию человека.