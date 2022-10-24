В Госдуму внесен законопроект о новых льготах для волонтеров

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о льготном посещении учреждений культуры для волонтеров, сообщила пресс-служба партии.

Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которым организации культуры могут устанавливать льготы, дополнив его новой категорией — добровольцы и волонтеры.

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя платформы ДОБРО.РФ Артема Метелева, во время пандемии 250 тысяч волонтеров движения #МыВместе помогли более 6,5 млн россиян.

В период спецоперации помощь уже получили больше трех тысяч семей мобилизованных, отметил он.

«Чтобы вместе достигать еще больших результатов, нужно вовлекать в волонтерские организации больше участников, нужны новые стимулы, которые привлекут внимание общества к ценностям добровольчества. Партнерство с учреждениями культуры может стать таким стимулом», — считает Метелев.

По мнению авторов законопроекта, инициатива позволит стимулировать граждан к участию в добровольческой деятельности, а также поддержать тех, кто уже систематически работает волонтером.

Кроме того, законопроект окажет положительный эффект на работу самих учреждений культуры, привлечет новую аудиторию в музеи, театры и другие организации, а также повысит внимание к их деятельности, подчеркивают в «Единой России»