В Госдуму внесен законопроект о новых льготах для волонтеров

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о льготном посещении учреждений культуры для волонтеров, сообщила пресс-служба партии.
Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которым организации культуры могут устанавливать льготы, дополнив его новой категорией — добровольцы и волонтеры.
По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя платформы ДОБРО.РФ Артема Метелева, во время пандемии 250 тысяч волонтеров движения #МыВместе помогли более 6,5 млн россиян.
В период спецоперации помощь уже получили больше трех тысяч семей мобилизованных, отметил он.
«Чтобы вместе достигать еще больших результатов, нужно вовлекать в волонтерские организации больше участников, нужны новые стимулы, которые привлекут внимание общества к ценностям добровольчества. Партнерство с учреждениями культуры может стать таким стимулом», — считает Метелев.
По мнению авторов законопроекта, инициатива позволит стимулировать граждан к участию в добровольческой деятельности, а также поддержать тех, кто уже систематически работает волонтером.
Кроме того, законопроект окажет положительный эффект на работу самих учреждений культуры, привлечет новую аудиторию в музеи, театры и другие организации, а также повысит внимание к их деятельности, подчеркивают в «Единой России»