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СКЦ подтвердил задержки экспорта зерна из Украины через черноморские проливы

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Vincent Mundy/Reuters

Совместный координационный центр (СКЦ) подтвердил, что экспорт зерна с Украины через черноморские проливы происходит с задержками, очередь на инспекцию составляет 113 судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление СКЦ.

«Общий объем груза 97 судов составляет 2 125 533 тонны, потенциальная грузоподъемность направляющихся в Черное море судов составляет 1,9 млн тонн», — говорится в сообщении.

Задержки могут привести к нарушению цепочек поставок и портовых операций, подчеркнули в центре.

Ранее помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявила во время брифинга, что у Соединенных Штатов нет возражений против поставок российских зерна и удобрений на мировые рынки.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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