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Юрист объяснила, что делать, если унижает работодатель

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Юридического определения унижений и оскорблений на рабочем месте не существует. Однако, в бытовом смысле такие издевательства трактуются как «оскорбительное, запугивающее, злонамеренное или унижающее поведение, злоупотребление властью с использованием средств, которые подрывают, унижают, очерняют или наносят вред объекту издевательств». Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Елена Костюк.

По словам эксперта, унижения и оскорбления на работе зачастую – не единичные случаи, а модель поведения начальника. Так формы издевательств могут включать в себя: властный надзор, постоянную критику, блокирование продвижения по службе, регулярное принуждение к переработкам, необоснованные угрозы или комментарии по рабочим вопросам, запрет на посещение рабочих мероприятий или корпоративов, посещение обедов, профессиональных встреч.

«Разумеется, в реальной жизни встречается вся гамма возможных вариантов развития событий. Я лично знаю историю, когда начальник регулярно клеил на монитор сотрудника стикер с подписью «рабочее место идиота», – вспоминает юрист.

И отмечает, если начальник оскорбляет и унижает на работе, для начала следует прибегнуть к переговорам, обсуждениям и иным мирным способам разрешения конфликтной ситуации. Есть вероятность, что, выяснив все детали, вы исчерпаете конфликт. Но при отсутствии консенсуса следует принять позицию защиты своих прав. Ведь оскорбление и унижение сотрудника – это прямое нарушение Конституции Российской Федерации, которая не допускает унижение чести и достоинства личности и преследует данные действия законодательными актами.

«Оскорбление человека – это и есть унижение его чести и достоинства. И хоть в трудовом кодексе не прописана ответственность за нарушение профессиональной субординации, но по главному законодательному акту – Конституции РФ, а также по законам Кодекса об административных правонарушениях никто не имеет право унижать, оскорблять и притеснять вас, вне зависимости от его социального статуса», – констатировала Костюк.

В соответствии с данными законами, потерпевший может обратиться к вышестоящему начальству, если оскорбления исходят со стороны коллег; в трудовую инспекцию, если руководитель имеет в своих намерениях довести подчиненного до увольнения; в прокуратуру, поскольку данное нарушение находится в ее юрисдикции в соответствии со ст. 28.4 КоАП; в мировой суд по месту проживания ответчика.

«Одно из ключевых обстоятельств при написании обращения – это доказательственная база. Для доказательства оскорбления и унижения сотруднику необходимо представить: аудиозаписи, видеозаписи, письменные документы, свидетельские показания», – рекомендует эксперт.

А также отмечает, если человек все же обратится с судебным иском на начальство, то скорее приобретет гораздо меньше, чем потеряет – времени, сил, нервов. Поэтому лучше всего пытаться решить проблему мирным образом, переговорами или через обращение к вышестоящему руководству, если оно имеется.

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