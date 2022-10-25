«Известия»: в Госдуме предложили амнистировать жителей новых территорий России

Группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила к внесению в Государственную думу законопроект «О применении положений Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей». Об этом пишут «Известия», ссылаясь на соответствующий документ.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документом устанавливается, что «преступность и наказуемость деяний», совершенных на территориях ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей до 30 сентября 2022 года, «а также иные уголовно-правовые последствия этих деяний определяются в соответствии с нормами уголовного законодательства РФ».

Кроме того, при квалификации преступления и назначении уголовной ответственности вводится запрет на более тяжкое наказание по российскому УК.

В документе также отмечается, что в случае, если деяние по уголовному законодательству РФ не является преступлением, а также если отсутствуют основания, «принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 148 УПК РФ».

Как пояснил изданию один из авторов проекта закона депутат Госдумы Сергей Леонов, законопроект вводит амнистию для тех, кто осужден или проходил по уголовным делам в соответствии с УК Украины, которые не имеют уголовных составов в России. К примеру, за получение российского паспорта или осужденные по статьям за сотрудничество с РФ, указал он.

«Также будут пересмотрены сроки отбывания наказания в соответствии с УК РФ, — сказал парламентарий.

При этом он отметил, что амнистии не будут подлежать лица, осужденные за тяжкие преступления, например, за убийство или изнасилование.

Леонов также напомнил, что Госдума приняла аналогичный закон для Крыма, когда он вошел в состав Российской Федерации.

Ранее председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка заявил, что республике придется проделать много работы для интеграции с Россией и переходный период будет сложнее, чем у Крыма.

5 октября президент России Владимир Путин завершил процедуру вхождения ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в состав РФ, подписав соответствующие законы.