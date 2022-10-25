Байден заблудился в саду Белого дома и уточнил дорогу у охраны

Президент США Джо Байден «заблудился» после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

После окончания церемонии глава государства растерялся, пошел не в том направлении, а затем поинтересовался у охраны, каким стоит проследовать путем.

Когда Байдену указали правильный маршрут, он отправился к Белому дому, однако перед этим заявил, что «хотел пойти другой дорогой».

В ноябре американскому президенту исполняется 80 лет. Критики неоднократно обвиняли его в проблемах с памятью и невнимательности, так как во время выступлений он не раз путал слова, имена и должности.

На прошлой неделе Байден растерялся после выступления в Питтсбурге (штат Пенсильвания) и не смог сразу найти выход со сцены.

Аналогичная ситуация с ним произошла в сентябре, когда после выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне он «потерялся» и попросил помочь ему уйти со сцены.