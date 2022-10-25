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В Москве во вторник ожидается до +6°С

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РИА «Новости»

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и области во вторник, 25 октября, будет до +6°С. В регионе будет переменная облачность, без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4...+6°С. Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +0...+2°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 751 мм рт. ст.

Ранее главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова предупредила жителей города об аномально теплом ноябре.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что на этой неделе в Москве и Подмосковье осадков не будет, но в ночное время суток продолжатся заморозки.

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