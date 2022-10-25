В Астраханской области осудят троих старейшин «Свидетелей Иеговы»*

В Астраханской области трое местных жителей обвиняются в организации и финансировании деятельности запрещенной на территории России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с июля 2017-го по ноябрь 2021 года россияне в возрасте от 34 до 60 лет выступали в качестве «старейшин» религиозной организации в Ахтубинском районе и Знаменске. Мужчины организовывали собрания, распространяли религиозную литературу и собирали деньги с адептов движения под видом пожертвований.

Деятельность была пресечена сотрудниками пограничного управления ФСБ и СУ СК по Астраханской области. Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютеры, запрещенную литературу и другие предметы.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Москве осудят троих членов «Свидетелей Иеговы» по делу об экстремизме.