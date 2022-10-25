В МЧС назвали причину пожара на территории шахты «Луганская» в ЛНР

В МЧС назвали причину пожара на территории шахты «Луганская» в Луганской народной республике, передает РИА Новости.

В ночь на 25 октября стало известно, что на территории шахты «Луганская» в поселке Юбилейный горит здание.

По данным МЧС ЛНР, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пока лица, которые виноваты в произошедшем, не установлены.

«Горел мусор и автомобильные покрышки на площади 150 кв. м», — рассказали в ведомстве, уточнив, что пожар начался на заброшенных складах вблизи территории шахты.

Ранее сообщалось, что утром 24 сентября в Мурманской области обвалилась шахта «Каула-Котсельваара». Разрушилась горная порода. В результате погиб один человек — мужчина 1974 года рождения, который работал на шахте горнорабочим очистного забоя.

5 июля в шахте «Распадской-Коксовой» в Междуреченске произошло обрушение горной породы, спровоцированное подземными толчками магнитудой 4,3 и 3,2.