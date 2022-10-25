Ливень затопил улицы Батуми и других грузинских городов

Сильные дожди вызвали наводнение в черноморском крае Аджария, затопив города Батуми и Кобулети, а также поселок Махинджаури, сообщает «Sputnik Грузия».

В результате обильных дождей затопленными оказались улицы, дороги, нижние этажи домов, в Батуми засорились сточные каналы, там начались активные очистительные работы.

Из-за непогоды пострадали и жители Махинджаури, в котором некоторое время было парализовано автомобильное движение.

В курортном городке Кобулети уровень воды достиг высоты дверей машин, их владельцам пришлось забраться на крышу своих авто и ожидать помощи там.

Ранее сообщалось, что в Сочи после сильных дождей резко поднялся уровень воды в реках Буу и Лоо. В результате движение на федеральной трассе А-147 было ограничено, пришлось отменить и первую гонку «Формулы-2».

Очевидцы публиковали видео, на которых видно погруженные под воду автомобили.