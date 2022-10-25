Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Адвокат Витаса рассказал о причинах конфликта в караоке 17:12
Надежда Бабкина выступит в качестве приглашенного члена жюри... 17:10
В Чехии суд вынес приговор двум мужчинам за высказывания об... 17:08
В Подмосковье мужчина выжил после того, как его сбил поезд 17:08
Захарова прокомментировала блокировку англоязычного аккаунта МИД РФ... 17:07
Наблюдатели Евросоюза начали первое патрулирование на границе... 17:07
Массовая авария с участием 7 машин произошла в Сочи 17:06
Зоологи предположили, что культурные отличия возникают из-за генов 17:05
Британский школьник написал книгу, ставшую бестселлером 17:03
Муж Собчак Богомолов рассказал, где находится 17:03

Ливень затопил улицы Батуми и других грузинских городов

Сильные дожди вызвали наводнение в черноморском крае Аджария, затопив города Батуми и Кобулети, а также поселок Махинджаури, сообщает «Sputnik Грузия».

В результате обильных дождей затопленными оказались улицы, дороги, нижние этажи домов, в Батуми засорились сточные каналы, там начались активные очистительные работы.
Из-за непогоды пострадали и жители Махинджаури, в котором некоторое время было парализовано автомобильное движение.

В курортном городке Кобулети уровень воды достиг высоты дверей машин, их владельцам пришлось забраться на крышу своих авто и ожидать помощи там.

Ранее сообщалось, что в Сочи после сильных дождей резко поднялся уровень воды в реках Буу и Лоо. В результате движение на федеральной трассе А-147 было ограничено, пришлось отменить и первую гонку «Формулы-2».

Очевидцы публиковали видео, на которых видно погруженные под воду автомобили.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+