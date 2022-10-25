В Подмосковье звонарь признался в убийстве жены из-за ее деменции

В Жуковском звонарь местной церкви признался в убийстве супруги. Он избил женщину из-за раздражавшего его заболевания, которое было у жены, сообщает MK.RU.

19 октября 2022 года в одной из квартир жилого дома в Жуковском было найдено тело 49-летней женщины. Предполагалось, что она умерла от естественных причин, однако экспертиза показала, что смерть наступила в результате гнойно-воспалительного процесса, возникшего из-за перелома ребер и грудины.

Под подозрение попал супруг умершей. Он признался сотрудникам правоохранительных органов, что часто избивал жену из-за ее заболевания — деменции. Незадолго до смерти супруги они в очередной раз поссорились. По словам мужчины, он случайно сильно сдавил жене грудь, а, когда она закричала, несколько раз ударил ее. После инцидента здоровье потерпевшей сильно ухудшилось, через несколько дней она умерла.

Уточняется, что подозреваемый имеет психическое заболевание.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 4 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом»).

Ранее в Норильске мужчина жестоко избил подругу из-за поврежденного автомобиля.